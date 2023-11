Black November nos Supermercados Zabot: Ofertas Imperdíveis de 16 a 30 de Novembro

Em São Joaquim, prepare-se para um mês repleto de economia e sabores irresistíveis com o Black November nos Supermercados Zabot! De 16 a 30 de novembro, aproveite ofertas especiais que vão deixar suas compras ainda mais vantajosas.

Destaques das Ofertas:

Carne de Primeira Bovina: Delicie-se com a qualidade da carne de primeira bovina por um preço especial, apenas R$ 31,89. Uma oportunidade única para saborear refeições irresistíveis. Pizza Sadia 460g: Saboreie a praticidade e o sabor da Pizza Sadia 460g por apenas R$ 13,99. Uma opção rápida e deliciosa para suas refeições. Sobrecoxa Sadia 1kg: Leve para casa a Sobrecoxa Sadia 1kg por apenas R$ 11,24. Uma escolha suculenta e versátil para suas receitas.

Refrigerante Original 355ml: Refresque-se com a lata de 355ml de Original por apenas R$ 3,99. Uma oferta imperdível para os momentos de descontração. Energético Red Bull 250ml: Mantenha-se energizado com o Red Bull 250ml por apenas R$ 7,99. Aproveite para ter a energia necessária para o dia a dia.

Além disso, não deixe de aproveitar as Pegadinhas do Zabot nos Finais de Semana e as Ofertas Especiais da Padaria nas Quartas-feiras da Padaria. Pães fresquinhos e deliciosos para tornar o meio da semana ainda melhor.

Não perca a chance de economizar e desfrutar de produtos de qualidade durante o Black November nos Supermercados Zabot. Corra para os Supermecados em São Joaquim e garanta o melhor para a sua família. Aproveite essas ofertas incríveis !

Veja na íntegra em PDF: