Chuva forte arrasta carros e causa estragos em cidades de Santa Catarina; Situação caótica

Vídeos publicados nas redes sociais e confirmados pelos órgãos de segurança mostram a dimensão dos estragos causados pela forte chuva que atinge Santa Catarina nesta quinta-feira (16). Os temporais e ventos fortes arrastaram carros e fizeram ruas virarem rios.

O mau tempo é causado pela influência de uma frente fria e o fluxo de calor e umidade vindo da região amazônica.

A Defesa Civil Estadual alerta que há risco de temporais e chuva volumosa, com raios, rajadas de vento, alagamentos e enxurradas.

Em Vidal Ramos, no Vale do Itajaí, enxurrada fez com que veículos fossem arrastados por um rio. Os carros que estavam estacionados em uma oficina para conserto e foram levados pela água. Um deles foi flagrado dentro de um rio. Não havia ninguém dentro.

Alagamentos em Joaçaba



A cidade de Joaçaba também registrou diversos alagamentos nesta manhã. Carros foram atingidos e, imagens divulgadas pela prefeitura, mostram moradores andando na água.

Na cidade de Erval Velho, no Oeste de Santa Catarina, as ruas da região central do município viraram rio. Uma ponte, por onde passa o Rio Erval, que subiu de nível, também ficou coberta pela água.