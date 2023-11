Serrinha: Liberado tráfego na SC-114 para caminhões com sistema “Pare e Siga”

A Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina informou que o trânsito na Rodovia SC 114, no trecho entre Painel e São Joaquim (Serrinha), está completamente liberado. A liberação ocorreu por volta das 19:30h do dia 20 de novembro de 2023, após a implementação do sistema “pare e siga” para qualquer tipo de veículo.

O trecho, localizado no Km 297.750, estava sob intervenção devido às graves avarias no asfalto, originadas pelas fortes chuvas que assolaram a região nos últimos dias. A ação da Polícia Militar Rodoviária teve como objetivo controlar o fluxo de veículos e garantir a segurança dos motoristas que transitam pela região.

A Polícia Militar Rodoviária reforça a importância da atenção dos condutores ao passarem pelo trecho recentemente liberado, pedindo cautela para garantir a segurança de todos os usuários da via.