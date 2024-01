Atenção: Implantado Mão Única na Rua do CAIC, Manoel Cruz e Caiquinho visando segurança e fluidez na mobilidade escolar

A partir desta segunda-feira, 22 de janeiro, uma nova medida de trânsito entra em vigor na cidade, impactando a mobilidade nas imediações do CAIC, Escola Manoel Cruz, Creche do Caiquinho e lateral da Rodoviária. A Rua Manoel R. do Nascimento, situada em frente a essas instituições de ensino, passará a operar como mão única.

A decisão visa otimizar o fluxo de veículos na região, principalmente nos horários de entrada e saída das escolas, proporcionando maior segurança para estudantes, crianças e pedestres. A medida é parte de um projeto mais amplo que busca melhorar as condições de tráfego em áreas próximas a instituições educacionais.

A intenção é reduzir congestionamentos e minimizar potenciais riscos no entorno escolar, priorizando a segurança dos alunos e transeuntes.

Vale ressaltar que apenas a Rua Manoel R. do Nascimento será afetada pela mudança, permanecendo com mão dupla as ruas adjacentes, como a José R. da Rosa (localizada por trás do Estádio de Futebol) e a Rua Fláris Inácio de Melo (ao lado do Posto Nova Serrana). Essas vias continuarão com seus respectivos sentidos de ida e volta, tornando-se agora as principais rotas de acesso ao CAIC e à Escola Manoel Cruz.

A Prefeitura de São Joaquim, através do Departamento de Trânsito, destaca que a medida é resultado de estudos e planejamento visando a melhoria da mobilidade urbana, especialmente em áreas sensíveis como o entorno de instituições de ensino. A expectativa é de que a implementação do sentido único contribua significativamente para a fluidez do tráfego e, acima de tudo, para a segurança dos usuários da via.