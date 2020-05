Policia Federal apreende celulares e computadores de Luciano Hang

Hang é alvo de operação da PF contra fake news

A PF (Polícia Federal) cumpriu mandado de busca e apreensão no escritório do empresário Luciano Hang, em Santa Catarina, na manhã desta quarta-feira (27) no âmbito do inquérito das fake news, do STF (Supremo Tribunal Federal).

As autoridades cumprem 29 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina.

Os alvos dos mandados são:

Luciano Hang, empresário (SC)

Roberto Jefferson, ex-deputado federal (RJ)

Allan dos Santos, blogueiro (DF)

Sara Winter, blogueira (DF)

Winston Lima, blogueiro (DF)

Edgard Corona, empresário (SP)

Edson Pires Salomão (SP)

Enzo Leonardo Suzi (SP)

Marcos Bellizia (SP)

Otavio Fakhoury (SP)

Rafael Moreno (SP)

Rodrigo Barbosa Ribeiro (SP)

Paulo Gonçalves Bezerra (RJ)

Reynaldo Bianchi Júnior (RJ)

Bernardo Kuster (PR)

Eduardo Fabris Portella (PR)

Marcelo Stachin (MT)