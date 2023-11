Tráfego Restaurado na SC-110 entre Urubici e São Joaquim após interdição

A Polícia Rodoviária do estado de Santa Catarina anunciou nesta terça-feira (21), a reabertura da SC-110, importante via que conecta as cidades serranas de Urubici e São Joaquim. A rodovia estava temporariamente interditada em virtude das intensas chuvas que castigaram a região, resultando em deslizamentos de pedras e terras que comprometeram a segurança viária.

A interdição, que afetava todos os tipos de veículos, foi implementada como medida preventiva diante do risco iminente de desabamentos adicionais, tornando a estrada intransitável. A situação complexa demandou esforços significativos para a realização de serviços de manutenção e recuperação da pista.

Equipes de manutenção conseguiram remover os detritos e garantir a estabilidade da rodovia. A liberação do tráfego na SC-110 foi anunciada oficialmente pela Polícia Rodoviária, trazendo alívio para os moradores locais e usuários da rodovia.

Autoridades recomendam que os condutores redobrem a atenção ao trafegar pela região, uma vez que as condições meteorológicas ainda podem ser adversas. Além disso, é essencial seguir as orientações das autoridades de trânsito para garantir a segurança de todos os usuários da via.