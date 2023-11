Rotary Promove Jantar Especial para Alunos e Professores da APAE de São Joaquim

Na noite desta segunda-feira, 20, o Rotary proporcionou um jantar exclusivo para os alunos e professores da APAE de São Joaquim. A confraternização foi marcada por música ao vivo, com a presença de gaiteiro e violeiro, além de um delicioso carreteiro que encantou a todos os presentes.

Veja o vídeo:

Sobre a APAE São Joaquim:

A APAE desempenha um papel fundamental na política de educação especial do município de São Joaquim. Seu compromisso é promover o bem-estar, a inclusão e a autogestão dos indivíduos portadores de deficiência matriculados e atendidos por esta instituição.

A proposta da APAE está centrada em favorecer o desenvolvimento integral da pessoa com deficiência, oferecendo uma variedade de serviços, tais como Estimulação Essencial, Oficinas Ocupacionais, Serviço Pedagógico Específico para Transtorno do Espectro Autista (TEA), Atendimento Educacional Especializado (AEE), Atendimento Domiciliar, Informática Educativa, Educação Física e Artes.

Além disso, a escola promove campanhas de prevenção em parceria com órgãos especializados, reforçando seu compromisso não apenas com a educação, mas também com a saúde e o bem-estar da comunidade.

O jantar promovido pelo Rotary é mais um exemplo do apoio e carinho da comunidade em prol da inclusão e do desenvolvimento de todos.

Veja as imagens: