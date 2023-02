Vinícola D’alture recebe Show Internacional durante a “Vindima Jazz festival” em São Joaquim

Diretamente de Nova York, o multi-instrumentista Eduardo Mercuri fará shows na Vinícola Vinícola D’alture em São Joaquim durante a “Vindima Jazz festival” 2023

O público que estiver na Serra Catarinense, no dia 25 de fevereiro, terá a oportunidade única de assistir a um espetáculo internacional de jazz em São Joaquim diretamente na Vinícola D’alture (São Joaquim) em parceria com o Clube do Jazz de Santa Catarina apresentam: Eduardo Mercuri Tour SC.

Será um show de guitarra solo que apresentará um trabalho desenvolvido pelo artista nos últimos dois anos na cidade de Nova York, Estados Unidos. No repertório, temas de Guiga, Tom Jobim, sucessos do jazz, e como afirma o músico: “e muitas surpresas”. Mercuri diz que está muito feliz com a oportunidade de tocar em Santa Catarina: “Para mim, é um prazer tocar em no Estado vizinho, pois sou curitibano. Semelhante a cidade onde moro (Nova York), farei um show de guitarra solo, mesmo tocando outros instrumentos, como bandolim, cavaquinho e violão. Venho preparando a habilidade de tocar temas com guitarra solo há aproximadamente dois anos. Será um série de shows especial. Estou muito feliz!”, afirma Mercuri.

Programação:

Dia 25 de Fevereiro (sábado)

Local: Vinícola Boutique D’alture – Rodovia SC 114, S/N – Km 302, São Joaquim

Horários: 12h30 e 20h30

Reservas: 49 3015-9311

Conheça Eduardo Mercuri

O curitibano Eduardo Mercuri é um dos grandes instrumentistas em ascensão do nosso estado. Após a graduação de Licenciatura em Música pela Faculdade de Artes do Paraná, Mercuri concluiu o curso superior em Performance na renomada Berklee College of Music de Boston e o mestrado no Berklee Global Jazz Institute.

Antes de embarcar para os Estados Unidos, o músico, hábil com a guitarra, bandolim e violão, já mostrava igual destreza como compositor e arranjador. Em 2011, em um show no Teatro Guairinha, Eduardo lançava seu primeiro trabalho solo: o disco “Timbre da Mão”.

Também em 2011 foi lançado o disco “Jazz Cigano Quinteto” onde Eduardo explora o gênero Gypsy Jazz liderando o grupo Curitibano de mesmo nome. Nos Estados Unidos o músico continua gravando e aparece em discos lançados pelos selos Jazz Revelation Records, Heavy Rotations, Leesta Vall e Açaí Jazz Records. Em 2017 Mercuri lança “Trio’, seu segundo trabalho solo, onde o músico apresenta releituras de Standards do Jazz. Em 2020 lança “Zodiac” que conta com participações de Paquito D’Rivera, Marta Roma, Roni Eytan e Vittor Santos. Entre 2020 e 2022 vários singles lançados antecipam o álbum “Tales from Brooklyn vol.1”, trabalho de 2022 que recebe muitos reviews e elogios pela mídia especializada.

Paralelamente ao trabalho autoral, o paranaense atua como músico acompanhante (sideman), e já tocou ao lado de importantes figuras da cena musical: Dudu Nobre, Alcione, Dave Douglas, Anitta, Jesse & Joy, Susana Baca, Luis Enrique, Gabriele Mirabassi, George Garzone, Jerry Bergonzi, Antônio Adolfo, Alejandro Sanz (durante apresentação no Grammy Latino de 2013, em Las Vegas) e Paquito D’Rivera.

Se as críticas encaravam Mercuri como uma jovem promessa, hoje Eduardo já é uma realidade. O músico vem ganhando reconhecimento nos Estados Unidos e volta ao país para mostrar um pouco da experiência vivida em Nova York, sua cidade base desde 2019.

Produção: Clube do Jazz de Santa Catarina