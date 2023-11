Vereador de Lages, Bruno Hartmann morre aos 45 anos

Vereador de Lages, José Bruno Hartmann Neto (Podemos) morreu aos 45 anos no início da tarde desta quarta-feira (22). O parlamentar sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) no início do mês e estava internado no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. A informação foi confirmada pela Câmara de Vereadores de Lages e pela a assessoria do vereador.

Mensagem da família:

Com profunda consternação, noticiamos o falecimento do nosso amigo José Bruno Hartmann, ocorrido nesta quarta-feira (22). Foram dias de muita luta e perseverança, mas Deus agora o recebe para o descanso eterno.

Agradecemos por todas as correntes de oração e boas energias manifestadas por familiares, amigos, colegas e todos aqueles que se sentiram tocados nesse momento.

Bruno sempre aceitava ajudar nas pautas sobre natureza para o São Joaquim online. Neste vídeo entrevista com Bruno sobre verão os cuidados com animais.