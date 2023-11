Black Week Don Marques: Descontos Imperdíveis!

Chegou a tão esperada Black Week na Don Marques, trazendo ofertas irresistíveis em diversos produtos selecionados, todos com descontos arrasadores de 50%! Não perca a chance de renovar seu guarda-roupa com peças de alta qualidade por preços incríveis. Essa promoção é válida apenas esta semana ou enquanto durarem os estoques, então corra para garantir as melhores ofertas!

Confira algumas das nossas incríveis promoções:

Vestido Elegance

De R$299,90 por R$149,95 Disponível no tamanho P





Tênis Feminino LEZ A LEZ

De R$379,90 por R$189,95 Disponível no tamanho 38





Conforto e Estilo em Dobro!

Blusa de R$199,90 por R$99,95 Short alfaiataria de R$299,90 por R$149,95 Disponíveis no tamanho P





Vestido Charme Colcci

De R$346,90 por R$173,45 Disponível no tamanho M





Vestido LEZ A LEZ

De R$329,90 por R$164,95 Disponível nos tamanhos P/M





Elegância em Couro

Vestido de courino de R$499,90 por R$249,95 Disponível no tamanho M



Bota Colcci – Passeie com Estilo!

De R$779,90 por R$389,95 Disponível nos tamanhos 35/36/37





Vestido LEZ A LEZ

De R$449,90 por R$224,95 Disponível no tamanho P



Bermuda Masculina Columbia

Com 50% de desconto De R$264,90 por R$132,45 Disponível nos tamanhos 40/42

Aproveite essas ofertas incríveis para renovar seu guarda-roupa com estilo e economia. Não deixe para depois, pois as peças estão voando das prateleiras! Visite nossa loja e garanta já os melhores descontos da Black Week Don Marques.