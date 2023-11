INICIAM AS OBRAS DO “MCDONALD’S” EM LAGES

MAIOR REDE DE FAST FOOD DO MUNDO TERÁ FRANQUIA NOS PRIMEIROS MESES DO ANO NA ESQUINA DA CARAHÁ COM A DUQUE

Dentro do cronograma de início das obras físicas da unidade nos primeiros dias de dezembro, os trabalhos de sondagem do terreno para a edificação e o fechamento da área para a construção iniciaram ainda no final de novembro.

A obra seguirá um cronograma para que em meados de março a estrutura esteja pronta. Se o lageano se posiciona a la São Tomé, carece de acreditar que a maior rede de fast food do mundo está a caminho nessa esquina estratégica da cidade ao lado do Fórum da Comarca de Lages