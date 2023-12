São Joaquim terá aeroporto operando em breve

Otima notícia! Secretário de Portos e Aeroporto de Santa Catarina, Beto Martins, que esteve na Acil, e apresentou uma informação interessante à economia e o turismo da segunda maior cidade da Serra Catarinense. Segundo Martins, que já foi prefeito de Imbituba, a documentação para homologação e reabertura do aeroporto de São Joaquim está na ANAC – a agência reguladora do setor aéreo. Falando à diretoria da Acil ele apontou para janeiro a previsão da liberação do aeroporto joaquinense.

Secretário Beto Martins (centro) com o prefeito Giovani Nunes, presidente da Acil, Carlos Eduardo (esquerda) e os deputados Mário Motta e Lucas Neves (direita) na passagem por Lages

A questão de infraestrutura da pista do aeroporto de São Joaquim que fica perto da SC-110 na saída para Bom Jardim da Serra e Urubici está atendida com pista adequada e sinalização. A ANAC fez análise, solicitou documentos e a liberação para operações é uma questão de algumas semanas (acredita-se).