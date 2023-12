Está chegando a 24ª Edição Baile do Chopp do Clube Astréa que promete agitar São Joaquim

Prepare-se para uma noite inesquecível com a TOP BANDA, marcada para 09 DE DEZEMBRO na sede do Clube Astréa!

No próximo sábado 9 dezembro o tal aguardado baile do Chopp do Clube Astréa está de volta em sua 24ª Edição, prometendo uma noite de animação e descontração na centenária Sociedade. Marcado para o evento será realizado na sede social do clube, com início às 23 horas.



A programação especial do baile deste ano promete surpreender os participantes, com música de qualidade garantir a diversão. O combustível da noite será a animação contagiante, que transformará a pista de dança em um verdadeiro reduto de alegria.

Os valores dos ingressos já estão disponíveis, sendo R$ 60,00 para sócios e R$ 150,00 para não sócios, incluindo o tradicional caneco do Chopp do Clube Astréa. Para quem deseja garantir um lugar privilegiado, mesas com 8 lugares estão disponíveis por R$ 400,00 para sócios e R$ 520,00 para não sócios.



A sonorização da noite ficará a cargo da TOP Banda, que já conquistou o coração dos frequentadores de São Joaquim com seu repertório eclético e energia contagiante. A banda promete embalar os presentes com sucessos que vão desde clássicos até as músicas mais atuais, garantindo que todos os gostos musicais sejam contemplados.

O baile do Chopp do Clube Astréa é reconhecido como um dos eventos mais tradicionais e esperados na cidade, atraindo pessoas de todas as idades em busca de diversão e momentos memoráveis.

Os organizadores esperam superar as expectativas nesta 24ª Edição e proporcionar uma experiência única aos participantes.

Os interessados em garantir seu lugar nessa festa imperdível podem adquirir os ingressos antecipadamente na sede do Clube Astréa.

Então garanta logo o seu ingresso! Faltam 9 dias para o baile do Chopp e você já pode adquirir o seu caneco e seu ingresso na secretaria do Clube.

Patrocinadores. Baile do Chopp 2023