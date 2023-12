Rúbi Café inaugura em São Joaquim com sabores irresistíveis

A inauguração ocorreu no último sábado, 02, no Calçadão Boanerges Pereira de Medeiros, no coração da Cidade e contou com diversos atrativos, distribuição de algodão doce, balões, pinturas faciais e a presença do bom velhinho, Papai Noel.

O Rúbi Café é um estabelecimento familiar que chega para fortalecer a gastronomia em São Joaquim, com o tradicional café colonial, com delícias locais que incluem a famosa bijajica, rosca de coalhada, dentre outras opções, doces, tortas e salgados.

O diferencial do Rùbi Café está em servir prato feito ao meio dia, um almoço especial que tem a cada dia uma nova opção de comida caseira que aguça os paladares dos visitantes, também há opção de marmitas para retirada no balcão. Os donos, inspirados pelo sonho de empreender, revelam que a ideia de adquirir o café surgiu por meio de Rúbia, que anteriormente era funcionária dos antigos proprietários.

“Recebemos a proposta de compra no início do mês de novembro e no dia 12, apertamos as mãos para selar o acordo. Tudo aconteceu muito rápido, mas já tínhamos experiência no ramo de alimentação. Agora, começamos uma nova trajetória, entregamos nas mãos de Deus e seguimos com o Rúbi Café”, compartilham os empreendedores.

Para quem busca praticidade, aceitam encomendas para festas, aniversários e outras ocasiões especiais. O café também se destaca por apresentar uma seleção de artesanato à venda. O Rúbi Café disponibiliza um espaço aconchegante para eventos como reuniões, aniversários e confraternizações, estando disponível para locação.

Para mais informações e reservas, basta entrar em contato pelo telefone 49991606606. Com sua proposta diversificada e ambiente acolhedor, o Rúbi Café promete se tornar não apenas um ponto de encontro para os amantes de café, mas também um local versátil para diversas celebrações e encontros na charmosa cidade de São Joaquim.

Veja mais imagens na galeria: