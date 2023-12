Motoristas que morreram em acidente na Serra Catarinense tinham 22 e 60 anos

Os dois motoristas que morreram em um acidente entre caminhões nesta sexta-feira (8) na BR-282, em São José do Cerrito, na Serra Catarinense, tinham 22 e 60 anos. As informações foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros Militar. A identidade das vítimas não foi informada.

Segundo os socorristas, o caminhão Mercedes transportava alimentos e era conduzido pelo homem de 60 anos. O outro caminhão, carregado com cerâmica e que não teve o modelo identificado, era conduzido pelo jovem.

Ambos os condutores estavam presos às ferragens, sem sinais de vida. A guarnição necessitou do apoio de um guincho para afastar os veículos e fazer o resgate de uma das vítimas.

Estiveram presentes na cena a equipe do SAMU de Lages e de São José do Cerrito, equipe do helicóptero Águia da Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal (PRF)