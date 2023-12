Centro Educacional Dinâmico Encerra o Ano com Espetáculo Natalino Memorável

Na última quinta-feira, dia 14, o Salão Paroquial foi palco de um evento emocionante que marcou o encerramento do ano letivo no Centro Educacional Dinâmico. Com uma apresentação especial de Natal, desde o berçário até os alunos do quinto ano e alunas do Ballet, a escola proporcionou um espetáculo cheio de encanto, repleto de danças e coreografias envolventes.

Os alunos, sob a orientação dedicada dos professores, surpreenderam e emocionaram pais, convidados e familiares com performances cheias de energia e criatividade. Cada número artístico refletia não apenas o talento dos estudantes, mas também o espírito festivo que permeou todo o evento.

Veja o vídeo:

Ao final das apresentações, foi a vez dos professores e colaboradores subirem ao palco, não apenas para agradecer a presença calorosa do público, mas também para expressar profunda gratidão pela confiança depositada ao longo do ano. Em uma comovente mensagem de Natal e Ano Novo, destacaram a importância da educação como alicerce para o futuro e desejaram a todos um período festivo repleto de paz, amor e realizações.

A diretora da escola, durante seu discurso, ressaltou a relevância desses momentos para fortalecer os laços entre a comunidade escolar e reforçar o compromisso da instituição em oferecer experiências educativas significativas. Destacou-se que a apresentação de Natal não apenas celebra o encerramento do ano letivo, mas também simboliza o comprometimento contínuo do Centro Educacional Dinâmico em inspirar e moldar seus alunos.

A atmosfera festiva, aliada ao talento dos estudantes e à dedicação dos professores, transformou a noite em um verdadeiro espetáculo, deixando uma lembrança duradoura para todos os presentes. O evento reforça a missão da escola em não apenas transmitir conhecimento, mas também em cultivar valores, criatividade e espírito comunitário.

O Centro Educacional Dinâmico encerrou o ano de maneira brilhante, deixando a comunidade educativa ansiosa pelas futuras realizações e desafios que aguardam no próximo ano letivo. O compromisso com a excelência educacional e o espírito natalino ressoam como pilares fundamentais para o sucesso contínuo dessa instituição exemplar.

Veja as imagens: