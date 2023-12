Ernani Garcia recebe moção de aplausos por excelência no atendimento de pessoas carentes na Serra Catarinense

No início do mês de dezembro, o diretor técnico do Hospital de Olhos de Florianópolis (HOF), Ernani Garcia, recebeu moção de aplausos da Câmara de Vereadores de Campo Belo do Sul, por indicação do vereador Gilseu Fernando Rosch, pelo compromisso, atendimento e excelência no cuidado com a saúde ocular dos Campobelenses.

Neste ano, o Dr. Ernani e sua equipe atenderam cerca de 150 pessoas carentes – incluindo idosos que nunca tinham ido a um oftalmologista – nos três mutirões realizados no município de Campo Belo do Sul. “Nós realizamos o primeiro atendimento, quando se tira a acuidade visual, faz-se o exame de fundo de olho, mede-se a pressão e avaliamos se é necessária uma cirurgia ou não. Caso positivo, encaminhamos o paciente para Lages ou para Florianópolis, tudo isso pelo SUS”, explica o oftalmologista.

Todos os pacientes foram atendidos de forma voluntária, a fim de acelerar as avaliações de pacientes que aguardavam por consulta em uma das filas mais densas da saúde. “Queremos fazer esse trabalho pelo menos uma vez por ano, para tentar ao máximo reduzir ou até mesmo zerar a fila de espera do município”, comenta o médico.

A escolha do município para realizar o mutirão, além da carência da comunidade, tem ligação com a localidade onde está instalada a Vinícola Abreu Garcia, também administrada por Ernani Garcia.

Foto: Divulgação HOF