Fisioterapeuta morre engasgado com pedaço de carne no Sul de SC

Um fisioterapeuta morreu na segunda-feira (1º) após se engasgar com um pedaço de carne durante uma confraternização. A vítima foi identificada como Gustavo Prudêncio Pedro, de 26 anos, natural de Maracajá, no Sul de Santa Catarina. Ele trabalhava no Hospital São José, em Criciúma.

Pelas redes sociais, amigos e familiares prestaram homenagens ao fisioterapeuta. Além disso, a Prefeitura de Maracajá emitiu uma nota de pesar, já que Gustavo era filho de um funcionário da administração municipal.

“A Administração Municipal de Maracajá lamenta informar o falecimento do fisioterapeuta, Gustavo Prudêncio Pedro, aos 26 anos, filho do funcionário da prefeitura,Valmir Pedro (Mica). Neste momento tão difícil e de dor, a Administração, presta sua solidariedade aos familiares e amigos, rogando a Deus para que conforte seus corações, dando força e sabedoria.”

O fisioterapeuta foi velado em sua residência na terça-feira (2), no bairro São Cristóvão, em Maracajá. Seu corpo foi sepultado no mesmo dia.