Larvas do mosquito da dengue são encontradas pela primeira vez em cidade da Serra Catarinense; Saiba onde

Agentes da Vigilância Sanitária e Epidemiológica do município de Anita Garibaldi, na Serra catarinense, encontraram larvas do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, na cidade. As larvas foram confirmadas depois de análises laboratoriais realizadas nesta terça-feira (2).

As larvas foram encontradas na área central da cidade, durante o trabalho de monitoramento. O Secretário Municipal de Saúde, Rodrigo Gherk, destacou que esta é a primeira vez que larvas positivas para o mosquito transmissor da dengue são encontradas no município.

“Precisamos intensificar nossa fiscalização e redobrar os cuidados em casa”, afirmou Gherk. A Secretaria de Saúde informou que vem alertando desde o mês de outubro sobre os cuidados com a dengue.

“Pedimos a compreensão dos moradores, para que permitam que nossos agentes realizem a fiscalização nas propriedades, neste primeiro momento, no centro da cidade”, disse Gherk. “Precisamos combater essas larvas. Dengue mata!”, completou Rodrigo.

O Aedes Aegypti põe seus ovos em recipientes como latas e garrafas vazias, pneus, calhas, caixas d’água descobertas, pratos sob vasos de plantas ou qualquer outro objeto que possa armazenar água da chuva. O mosquito pode procurar ainda criadouro naturais, como bromélias, bambus e buracos em árvores.