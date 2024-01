Posse dos Conselheiros Tutelares em São Joaquim: Compromisso com os Direitos da Criança e do Adolescente

Na tarde do último 10 de janeiro de 2024, a cidade de São Joaquim testemunhou a cerimônia de posse dos Conselheiros Tutelares e Suplentes eleitos para o quadriênio 2024/2028. A solenidade, que ocorreu na Casa da Cultura, foi marcada por momentos de emoção e comprometimento com a missão de zelar pelos direitos da criança e do adolescente na comunidade.

Os Conselheiros Tutelares que assumiram oficialmente suas responsabilidades são:

Caroline Tomáz Carvalho

Rafaela Cabral de Lima

Silviane Itália Borges Medeiros

Thaise Abatt

Vanio de Souza Santos

Além deles, também foram empossados os Suplentes que, prontos para contribuir em caso de necessidade, são:

Karina Farias Kauling

Cornélia Deves de Oliveira

Solange Fontoura Lemes

A eleição, que ocorreu em 1º de outubro de 2023, resultou na escolha desses membros comprometidos com a promoção e proteção dos direitos infantojuvenis na região.

O Conselho Tutelar, órgão permanente e autônomo, desempenha um papel crucial no cumprimento das disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Cada conselho é composto por cinco conselheiros titulares, acompanhados por seus respectivos suplentes.

A cerimônia de posse contou com a presença de autoridades importantes, demonstrando o reconhecimento da relevância do trabalho desempenhado pelo Conselho Tutelar. Dentre os presentes estavam a Secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Marilda Santos Rodrigues; a prefeita em exercício, Ana Melo Arruda; a Presidente do CMDCA, Agna Mara Schlesting; além de vereadores, amigos e familiares dos conselheiros.

Durante o evento, ressaltou-se a importância do Conselho Tutelar como guardião dos direitos das crianças e adolescentes, atuando em estreita colaboração com órgãos e entidades da comunidade. A necessidade de suplentes foi destacada, enfatizando sua função crucial em substituir os titulares em situações como férias ou outras eventualidades, garantindo a continuidade do serviço.

Com a posse dos novos Conselheiros Tutelares e seus suplentes, São Joaquim reafirma seu compromisso com o bem-estar e o futuro das crianças e adolescentes, assegurando um ambiente seguro e propício ao pleno desenvolvimento desses jovens cidadãos.



O Conselho Tutelar é composto por cinco membros com a função de assegurar os direitos das crianças e dos adolescentes, atuando junto a órgãos e entidades da comunidade, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tomaram posse todos os participantes do processo, devido a necessidade de suplentes precisarem substituir os titulares, no caso de férias ou outras eventualidades.



Os conselheiros são eleitos através do voto direto para mandato de quatro anos. A eleição ocorreu no dia 1º de outubro e 2023. São titulares, por ordem decrescente de número de votos, os seguintes Conselheiros: