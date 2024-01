Proteção de Dados: conheça as boas práticas para aplicar no seu dia a dia

Com essas dicas, você garante mais segurança para seus dados, seja no trabalho ou na vida pessoal.

No dia 28 de janeiro é comemorado o Dia Internacional da Proteção de Dados, uma data escolhida para conscientizar sobre a relevância do tema no mundo todo. Pensando nisso, o Sicredi separou algumas boas práticas para proteger os dados no dia a dia, seja no trabalho ou na vida pessoal. Conheça as dicas para proteger suas informações no ambiente virtual:

Utilize senhas fortes e diferentes – Nada de criar a mesma senha para todos os cadastros e acessos em sites ou aplicativos, evite utilizar informações que tenham referência com você, como nome de parente ou data de aniversário. A senha deve conter letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais.

Verifique a segurança do site – O “s” do “https” é um indicativo de que o endereço é seguro e é uma forma de certificar que a comunicação entre seu computador e o site seja criptografada, protegendo seus dados. O cadeado que aparece antes do endereço do site também é um modo de fazer essa verificação.

Fique atento ao remetente dos e-mails que recebe – Provavelmente, o seu gerenciador de e-mail já filtra e encaminha mensagens de remetentes duvidosos para a sua caixa de spam. Entretanto, se você desconfiar de um e-mail que ficou na sua caixa de entrada, tenha cuidado e analise bem o remetente. Desconfie de mensagens suspeitas pois os e-mails podem ser utilizados para roubar informações pessoais ou instalar malwares em seu computador.

Uma pessoa protegida vale por duas – Atualize regularmente seus softwares e sistema operacional. Lembre-se de baixar sempre na sua loja oficial de aplicativos e nunca em sites, ou através de mensagens e links, que solicitem novas atualizações. Além disso, utilize ferramentas de proteção, como antivírus e firewall. Elas podem ajudar a detectar e bloquear tentativas de invasão.

Nada de clicar em links suspeitos– Tenha cuidado redobrado pois clicar em links suspeitos pode expor seu computador ou dispositivo móvel a vírus e malwares. Verifique a origem do link, mesmo que a mensagem tenha sido enviada de um número conhecido. Evite baixar softwares ou arquivos de fontes que você não conhece.

Utilize Certificado Digital para transações online – Esta é uma ferramenta que garante mais segurança às transações online, permitindo a assinatura digital de documentos e contratos com o mesmo valor legal que a assinatura manuscrita. Com o Certificado Digital é possível proteger informações por criptografia, evitando que sejam fraudadas. Assim, evita-se, por exemplo, que a assinatura seja feita por outra pessoa ou que o documento físico sofra algum dano, como rasura ou rasgos.

Compartilhe informações financeiras com o Open Finance – Este é um serviço seguro em que suas informações podem ser compartilhadas com uma experiência personalizada, permitindo que você tenha mais controle sobre suas finanças, podendo acessar uma variedade de serviços financeiros em um único lugar. Por isso, quando você desejar transmitir essas informações, acesse nosso aplicativo e selecione essa opção. É seguro, rápido e muito simples de fazer.

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

A LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) é uma lei que garante a proteção dos dados pessoais dos usuários, oferece mais controle sobre as informações e segurança dos serviços. Em nossa Política de Privacidade, você pode conferir nosso compromisso e privacidade em relação aos seus dados. E, sempre que precisar entrar em contato com a gente, utilize nossos canais oficiais e tenha a certeza de que nós não entraremos em contato com você e com nenhum de nossos associados por locais diferentes. Cuidar da sua segurança é nosso compromisso.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 7,5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em todos os estados com mais de 2,6 mil agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (http://www.sicredi.com.br).