Autoconhecimento: Ano Novo, O Verdadeiro Novo “MUDANÇA” – O Primeiro Livro de Sheila Godinho

Explorando o Significado do Autoconhecimento

A busca pelo autoconhecimento é uma jornada rumo à compreensão de si mesmo, um convite para refletir quem somos e como podemos crescer.

A autora e terapeuta joaquinense Sheila Godinho nos lembra da importância de virar o olhar para dentro inspirada no momento atual que vivemos, o ano novo. Época em que somos tomados pela força do recomeço.

É nessa fase que ela afirma que podemos aproveitar para refazer e reavaliar nossas tomadas de decisões, e frisa a importância se não nos baseamos somente nessa inspiração do calendário, mas também compreender que para esse momento de mudança tornar realidade, é indispensável de se renovar internamente assim refletir do lado externo.

“Eu trago nesse primeiro conteúdo o direcionamento e ferramentas de como realizar mudanças internas que consequentemente serão inevitáveis do lado externo.

Acredito que no final da leitura, os leitores terão novas percepções e direções. Com certeza você vai ler em menos de 2 horas, e acredito que é impossível não aplicar no mesmo dia o que ensino.”

Como joaquinense, quero tornar ainda mais possível o acesso a o autoconhecimento de uma forma prática, acessível e descomplicada. Também atuo como terapeuta particular, realizo encontros de cura e conteúdos nas redes sociais.‘’

O lançamento dessa obra é dedicado ao autoconhecimento e a expansão de consciência, um convite para explorar as profundezas de si mesmo, refletindo quem somos e como podemos crescer.

