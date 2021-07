EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – Em São Joaquim-SC

JULIANA RODRIGUES — Registradora Interina do Oficio de Registro de Imóveis da Comarca

de são Joaquim, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições:

Faz saber a todos quantos virem ou conhecimento tiverem que, pelo Sr. Luiz Gonzaga Rodrigues da Silva e a Sra. Jurema de Fátima Macedo da Silva, mediante a apresentação dos documentos relacionados noart. 216-A, da Lei de Registros Públicos, foi-me requerido o registro da usucapião extrajudicial de imóvel rural comArea01 de 9.781,00m2eArea02 com 13.443,00m2, situado na Fazenda Morro Grande, São Joaquim/SC, sem identificação de matricula.

As demais características constantes da documentação, assinada pelo técnico responsável Wilian Andrade Pereira, inscrito no CREA-SC 101.688-6, estão arquivadas nesta Serventia, A disposição do público

Para que chegue ao conhecimento dos confrontantes, bem como para a ciência de terceiros eventualmente interessados no registro, que poderão se manifestar em 15 (quinze) dias ateis, lavrei este edital, para que seja publicado por uma (01) vez em jornal semanal local e, decorrido o prazo de quinze (15) dias úteis a contar da data da publicação, seja procedido o registro da aquisição do imóvel com as descrições apresentadas, caso o mesmo não seja impugnado por terceiros interessados.

Veja o Edital na Integra:

Oops ! You forgot to select a pdf file.