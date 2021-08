Prêmio Elisabete Anderle de Estímulo à Cultura abre inscrições a partir deste sábado

Começa à 0h01 do próximo sábado,7, as inscrições para o Prêmio Elisabete Anderle de 2021. Anunciado no último dia 29 de julho pelo governador Carlos Moisés, o principal meio de fomento às artes e culturas de Santa Catarina distribuirá R$ 5,6 milhões a projetos de todas as regiões do Estado. As inscrições ocorrerão de forma gratuita e virtual até as 23h50 do dia 20 de setembro.

“O setor cultural foi um dos mais impactados pela pandemia, o que torna este Prêmio ainda mais importante. Mantivemos o Elisabete Anderle no ano passado e estamos novamente com ele em 2021, garantindo investimento na cultura de todas as regiões catarinenses”, ressaltou o governador.

“Este movimento do Governo do Estado vai contribuir muito para alavancar a cultura de Santa Catarina, ainda mais depois deste período de pandemia”, projeta o presidente da Fundação Catarinense de Cultura (FCC), Edinho Lemos.

A sexta edição do Prêmio é dividida em três editais. O Edital Patrimônio e Paisagem Cultural subdivide-se nas categorias Patrimônio Material e da Paisagem Cultural; Patrimônio Imaterial; Museus; e Bibliotecas Públicas, com recursos financeiros totalizando R$ 1.960.000,00. O Edital Artes Populares tem as categorias Artes Circenses; Culturas Populares e Diversidades; Culturas Negras e Afro-Brasileiras; e Culturas dos Povos Indígenas, distribuindo um montante de R$1.150.000,00. Já o Edital Artes conta com as categorias Artes Visuais; Dança; Música; Teatro; Letras – Livro, Leitura e Literatura, com recursos financeiros na ordem de R$ 2.250.000,00.

Os prêmios serão divididos entre as seis mesorregiões de Santa Catarina, assim, projetos de todas as regiões terão as mesmas oportunidades de serem contemplados.

Em breve a FCC, executora do Prêmio, disponibilizará o link para inscrições em seu site. Informações, dúvidas e/ou esclarecimentos aos proponentes devem ser enviados exclusivamente pelo e-mail elisabeteanderle@fepese.org.br, com horário de atendimento das 8h às 12h e 13h às 17h nos dias úteis.

Por Assessoria de Comunicação Fundação Catarinense de Cultura