Polícia Civil de São Joaquim prende mais três pessoas na Operação Mayday

Na manhã desta sexta-feira (06), a Polícia Civil cumpriu mais dois mandados de busca e apreensão, os quais resultaram na prisão em flagrante de 03 indivíduos por tráfico de drogas e associação para o tráfico.



Na casa foram encontradas aproximadamente 215 g de cocaína; 40g de crack; 4,5g de maconha e 1g de esctasy, balanças de precisão, e diversos balões usados para embalar a droga.



A diversidade de drogas corrobora com as informações levantadas pela investigação realizada pela DIC, sendo os indivíduos de hoje também abastecidos pelo principal alvo da investigação que foi preso na segunda, 02.



Encaminhados à delegacia para instauração do procedimento os indivíduos serão conduzidos ao Presídio Regional de Lages/SC onde ficarão à disposição da Justiça.

Com informações da Polícia Civil de São Joaquim