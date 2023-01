Edital de Convocação n°001/2023 – ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA Associação dos Estudantes Universitários de São Joaquim ASEUSJ

Associação dos Estudantes Universitários de São Joaquim

Edital de Convocação n°001/2023 – ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O presidente da Associação dos Estudantes Universitários de São Joaquim – ASEUSJ,

no uso das atribuições que confere o artigo 16, item f §2, do Estatuto da Associação, convoca os seus associados para participarem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 26 de janeiro de 2023, no Câmara Municipal de Vereadores de São Joaquim, sito à rua Manoel Joaquim Pinto, 53, bairro Centro, cidade de São Joaquim, estado de Santa Catarina, às 19:00 horas em 1ª convocação com a presença da maioria absoluta dos Associados ou às 19:30 horas em 2ª e última convocação com os sócios presentes para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA DA ASSEMBLÉIA:

Parecer do Conselho Fiscal; Prestação de contas de 2022; Eleição da Diretoria Eleição do Conselho Fiscal Outros assuntos de interesse da sociedade;

São Joaquim, 10 de fevereiro de 2023

VINICIUS BARBOSA DOS SANTOS

Presidente

CNPJ 28.672.062/0001-69

Veja o edital na íntegra: