PM apreende cerca de R$ 20,3 milhões em drogas em Santa Catarina

Na manhã desta terça-feira, 10, a Polícia Militar apreendeu cerca de R$ 20,3 milhões em drogas e efetuou a prisão de duas pessoas por tráfico de drogas, no Centro de Balneário Camboriú.

Segundo a PM, de acordo com as informações recebidas pelos policiais, um veículo suspeito de transportar drogas havia entrado em Balneário Camboriú, no início desta manhã.

O veículo foi encontrado pelos policiais em uma residência, no centro da cidade. As autoridades flagraram duas pessoas descarregando diversos invólucros suspeitos.

Durante a abordagem e buscas no local, os policiais encontraram cerca de 316kg de maconha e 165kg cocaína com os suspeitos. Estima-se que o prejuízo promovido com a apreensão foi de cerca de 20,3 milhões de reais.

Os suspeitos foram presos por tráfico de drogas e apresentados na delegacia de polícia civil junto do material apreendido

