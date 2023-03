EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA EXCUTIVA 2023

O Clube Astréa, localizado na Praça Hercílio Luz, 100 – Monte Carlo, em São Joaquim – SC, convoca todos os seus sócios através de um edital de convocação para uma Assembleia Geral destinada à eleição da nova diretoria executiva.

Somente poderão votar e serem votados os sócios, honorários, patrimonial e contribuinte

com idade superior a 21 anos em pleno gozo de seus direitos sociais com regularizados até 24 (vinte e quatro) horas antes da eleição.

O evento será realizado na sede do Clube no dia 22 de março de 2023, das 14h às 18h. A eleição da nova diretoria é de extrema importância para o futuro do Clube Astréa e a participação dos sócios é fundamental para garantir um processo democrático, transparente e contribuir para o desenvolvimento e crescimento do Clube Astréa.

Veja o Edital na Íntegra: