17° Desafio Serra do Rio do Rastro será Domingo – Estrada ficará fechada pela manhã

A federação Catarinense de Ciclismo juntamente com o Município de Lauro muller-SC, no sul do estado, irá promover no próximo domingo dia 05 de março de 2023, o 17° Desafio Serra do Rio do Rastro Epeed e Montain Bike na SC-390, a famosa Serra do Rio do Rastro.

O Desafio irá percorrer o município de Lauro Muller, com saída no Distrito de Guatá, junto ao Posto da PMRv/Guatá.

O horário de fechamento da rodovia acontece às 6:00h até 11hs da manhã, seguindo toda a rodovia SC-390 até o mirante da serra do Rio do Rastro, no Posto do 21° grupo da PMRv de Bom Jardim da Serra-SC, até a chegada do último competidor.

A Serra do Rio do Rastro é famosa por suas paisagens e suas temidas 284 curvas íngremes durante um percurso de 12km de extensão a uma Altitude de 1.421m a cima do nível do Mar, atrai o ano inteiro milhares de pessoas para sua contemplação, sendo considerada uma das estradas mais espetaculares do mundo. Além de ser uma Importante rodovia que liga os municípios de Lauro Muller-SC no sul de Santa Catarina, a Bom Jardim da Serra-SC no Planalto Serrano.

Atenção motoristas aos horários do evento

Data: Domingo dia 05 de março de 2023.

Horário: 06hs às 11hs da manhã.

Apoio/Realização: Prefeitura de Lauro muller-SC, Município de Bom Jardim da Serra-SC, PMRv-SC,FCC-Federação Catarinense de Ciclismo.