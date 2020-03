Colégio São José completa 55 anos de história em São Joaquim

Criado em 04 de Março de 1965 pelo saudoso Pe Blévio Oselame e por um grupo de freiras o Colégio São José é hoje a maior escola em número de alunos e também uma das mais tradicionais instituição de ensino que existe na já não mais recôndita cidade de São Joaquim.

A escola completou seus 65 anos juntamente com os alunos e professores cantando os parabéns com direito a um bolo e um grande coquetel embalado ao som do músico Robertinho Chaves. Sem dúvida a escola que marcou gerações e gerações em São Joaquim…