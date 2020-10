Santa Catarina adere ao projeto de promoção da cidadania Estudantes de Atitude

O Governo do Estado de Santa Catarina, por intermédio da Controladoria-Geral do Estado (CGE), recebeu convite do Governo Federal para participar da edição 2021 do Estudantes de Atitude, projeto que promove a cidadania entre alunos de escolas públicas de ensino fundamental final e médio. A iniciativa é desenvolvida pela Secretaria Nacional de Proteção Global (SNPG) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH).

“Ficamos muito honrados com o convite e já demos início às tratativas para executar o projeto nas escolas de Santa Catarina no próximo ano”, afirma Cristiano Socas da Silva, Controlador-Geral do Estado. “Aqui em Santa Catarina já tivemos experiência com auditoria cidadã, quando desenvolvemos o projeto Aluno Auditor, do qual participei diretamente, e pudemos perceber como é importante desenvolver no jovem o conceito de cidadania participativa”, destaca Socas.

Para que o Estado participe do Projeto é necessária a realização de parceria com órgão estadual, além da destinação de emenda parlamentar que financie a premiação e dê suporte a parte da logística necessária. O custo do projeto é de R$ 350 mil, recursos utilizados para premiação de escolas e professores, além do custeio de diárias e passagens necessárias para a execução do projeto (visitas técnicas, capacitações etc.).

O Projeto Estudantes de Atitude tem como objetivo desenvolver nos adolescentes uma participação ativa no enfrentamento dos problemas da sociedade, começando pelas demandas da escola. O aprendizado acontece de maneira prática. As escolas participam de uma grande gincana entre elas, com atividades desenvolvidas a partir de games que abordam questões éticas e direitos individuais e coletivos. O projeto terá etapa estadual e nacional (reúne as campeãs estaduais).

Estudantes de Atitude

O que é?

É um projeto que promove gincana entre escolas da rede pública, com o objetivo de estimular o exercício consciente da cidadania e a fruição de seus direitos individuais e coletivos.

Para que serve?

Despertar a inteligência cívica, afetiva, social, entre outras, por meio da aplicação dos princípios de gamificação e economia comportamental, com vistas a capacitar os estudantes para a elaboração de diagnósticos, resolução de problemas, construção de novas realidades, articulação com outros atores sociais, dentre outros.

Por Cléia Schmitz

Assessoria de Imprensa Controladoria-Geral do Estado