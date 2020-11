Educação e parceiros lançam simulado digital do Enem para alunos do 3º ano da rede estadual

Estudantes do 3º ano do ensino médio e da 4ª série do magistério já podem se inscrever para fazer o Simulado Enem Digital SC. A iniciativa, promovida pela Secretaria de Estado da Educação (SED) e parceiros, busca atender os mais de 55 mil alunos matriculados no último ano da educação básica, incluindo os 30.580 estudantes catarinenses inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. Além do simulado, a SED vai realizar uma série de lives em seu canal do Youtube com professores da rede estadual que abordarão cada uma das cinco áreas do conhecimento que integram a prova de abrangência nacional.

As provas no modelo do Enem serão disponibilizadas aos alunos inscritos por meio de um aplicativo desenvolvido pelo Ciasc e pela Plataforma Educacional Studos, e devem ser realizadas nos dias 5 e 6 de dezembro, das 13h às 19h30. O simulado traz a vivência de um dia de aplicação do Enem, conforme os moldes da prova real. O Exame, aplicado pelo Ministério da Educação (MEC), é composto por quatro provas objetivas, com 45 questões cada, e uma redação. As provas são estruturadas em quatro matrizes de referência, uma para cada área de conhecimento (Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias). O Simulado Digital em SC somente não irá ofertar o simulado de Redação.

Para participar do Simulado Enem Digital SC, o estudante deve preencher um formulário disponível neste site, com seus dados pessoais e declarar estar ciente de sua principal responsabilidade: cumprir com as orientações e horários, como forma de ter efetividade no resultado da avaliação, e assim aprimorar seus estudos.

Para o secretário da Educação, Natalino Uggioni, essa iniciativa ganha destaque pela ampliação das oportunidades de aprendizagem e acesso ao conhecimento aos alunos das escolas públicas, além de ser um complemento na formação do Ensino Médio direcionado para provas do Enem. “Por meio desta parceria que fizemos, a plataforma digital vai aproximar nossos jovens do Ensino Médio a uma vivência de simulados digitais, sempre pensando no princípio da equidade e como forma de melhor prepará-los para o Enem”.



Apostilas e curso intensivo disponíveis



Por meio de uma parceria com o cursinho Hexag Online, a iniciativa da SED vai ofertar aos alunos interessados material de estudo gratuito para preparação até a data da prova simulada. As apostilas estarão disponíveis em formato pdf neste link.



Já a Rede Enem vai disponibilizar acesso gratuito aos alunos da rede estadual ao seu curso Intensivo on-line com duração de 30 dias, uma ferramenta disponível neste endereço eletrônico. Os estudantes da rede estadual devem acessar o site, inserir seus dados e selecionar a opção: Convênio SED/SC.



Além disso, o projeto inclui a realização de cinco transmissões ao vivo, entre os dias 23 e 27 de novembro, com a participação de professores da rede estadual de cada uma das áreas do conhecimento. Haverá interpretação em Língua Brasileira de Sinais em todas as lives. A programação será divulgada ao longo do mês de novembro no site, canal do Youtube e redes sociais da SED.

Simulado Enem Digital SC

Uma parceria da SED, em conjunto com o Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina (Ciasc), Plataforma Studos, Rede Enem e Hexag Online.

Público-alvo: Estudantes da rede pública estadual matriculados no 3º ano do Ensino Médio e na 4ª série do Curso Magistério*.

Período de inscrições pelo site: de 5 de novembro a 2 de dezembro.

*Alunos que não dispõem de acesso à internet, devem realizar sua inscrição diretamente na secretaria da escola ou com sua Coordenadoria Regional de Educação, por meio do telefone: 0800-644-7890.

Por Ana Paula Flores

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Educação – SED