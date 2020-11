Fesporte e Secretaria da Educação repassarão mais de R$ 4 milhões em material esportivo às escolas

A Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte), em parceria com a Secretaria Estadual da Educação (SED), repassará até o final do ano R$ 4,3 milhões em material esportivo para 1.063 escolas catarinenses. Serão bolas e redes para a prática de basquete, futsal, handebol e vôlei, além de material esportivo para badminton e tatames para lutas e ginástica.

Ao todo serão mais de 74 mil itens esportivos que atenderão todo o Estado de Santa Catarina, distribuídos nas 12 regiões esportivas de atuação da Fesporte.

Nesta quinta-feira, 5, técnicos da Fundação iniciaram o mapeamento de toda a logística de distribuição do material, bem como o aferimento de sua produção junto a empresa vencedora do processo de licitação. Após essa etapa, serão definidas as datas específicas de distribuição.

Segundo o presidente da Fesporte, Rui Godinho, o objetivo da iniciativa é de fortalecer o esporte escolar catarinense. “O trabalho educativo da escola não se limita à sala de aula. Ao equipar as unidades escolares com esses materiais, estamos expandindo a capacidade de atuação pedagógica por meio do esporte”, destaca o dirigente.

Por Antônio Prado

Assessoria de Imprensa Fundação Catarinense de Esporte – Fesporte