Colégio Dinâmico está com matrículas abertas para o próximo ano letivo com desconto especial de 50%

Como sempre destacamos e priorizamos os esportes, temos mais uma novidade para os nossos alunos. Agora teremos também: SLACKLINE.

A sua prática proporciona estímulos que vão ajudar no desenvolvimento do equilíbrio, no ganho de agilidade, destreza, coordenação motora e consciência corporal fazendo com que o desenvolvimento da criança seja estimulado.