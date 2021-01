São Joaquim não Pode Parar: Giovani Nunes e Vereadores tomam posse para o quadriênio 2021-2024

A tarde desta última sexta (01) reservou, em toda a sua especialidade, um momento histórico para a comunidade joaquinense: O início de uma nova era na Câmara de Vereadores de São Joaquim e a recondução de Giovani Nunes ao cargo de Prefeito tendo a tradicionalista Ana Melo como vice-prefeita.

A Sessão Solene de Posse ocorreu no Centro de Eventos Newton Stélio Fontanella em uma cerimônia restrita a alguns convidados e familiares, utilizando todos os protocolos de segurança diante da pandemia.

A Sessão foi dividida em duas partes, a primeira a posse dos vereadores e a escolha da presidência da Câmara e a segunda a posse do Prefeito Giovani Nunes e da Vice-prefeita Ana Melo.

Um dos fatos mais marcantes da sessão foi sem dúvida o demonstrativo de união e parceria entre os vereadores que apresentaram apenas uma chapa e aprovaram por unanimidade o nome de Fernando Costa, o Popular “Fernandinho” para comandar a presidência da Câmara tendo Ana Matos de vice-Presidente e com a mesa diretora composta por Márcio Eron de 1º Secretário e Liander Padilha como 2º Secretário.

Os expectadores da Sessão Solene deste 1º de Janeiro de 2021 aplaudiram e muito no momento em que o apresentador Leoberto Waltrick chamou Giovani Nunes para tomar posse como o Prefeito para a gestão 2021-2024 reconduzido ao cargo em que ganhou mais de 71% dos votos na última eleição sendo um recorde esmagador de votos.

Ana Melo e Giovani Nunes fizeram o juramento com a mão estendida e assinaram o termo de posse e discursaram pela primeira vez como prefeito reeleito e Vice-prefeita empossada.

Declarou Ana Melo

“Nós, como gestores temos um compromisso com a nossa cidade, com o nosso estado e o com nosso país. E aqui honramos as boas práticas de valores de fazer gestão, de fazer acontecer, sempre com muita transparência força de vontade para poder levar São Joaquim a um lugar de maior destaque é o que continuaremos a fazer.“

Destacou o Prefeito Giovani Nunes

“Temos um grande compromisso pela frente, podem contar comigo e com todos o vereadores, pois tenho certeza que será uma grande união do legislativo com o executivo municipal, porque só assim São Joaquim irá crescer, com união, com amor, com carinho e principalmente com respeito a todos os cidadãos joaquinenses.”