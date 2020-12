Pedágio em Santa Catarina ficará mais caro em cinco praças, confira o novo tarifário

A partir do próximo final de semana o preço do pedágio irá aumentar nas rodovias federais de Santa Catarina que são administradas pela Arteris Litoral Sul. A partir da zero hora de sábado, 12 de dezembro, a tarifa básica passa a ser de R$ 3,90. O novo valor é válido para as cinco praças de pedágio da concessionária. Ele foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), conforme deliberação publicada na edição desta quarta-feira (9), no Diário Oficial da União.

Segundo a Arteris Litoral Sul, o reajuste contempla o reequilíbrio econômico-financeiro referente ao trecho sul do Contorno Viário de Florianópolis após as alterações de traçado e a necessidade de túneis não previstos no projeto original. A futura rodovia será um corredor expresso de 50 km, com pista dupla, seis acessos por trevos, quatro túneis duplos, sete pontes e mais de 20 passagens em desnível.

A empresa é responsável pela administração do trecho conhecido como Corredor do Mercosul, que compreende o Contorno Leste de Curitiba (BR-116), a BR-376 e a BR-101 e o Contorno de Florianópolis, fazendo a ligação da capital paranaense ao município de Palhoça, no estado de Santa Catarina.

O primeiro pedágio da concessionária fica no Paraná, na BR=376, em São José dos Pinhais. Na região Nordeste de Santa Catarina há dois pedágios: em Garuva, no km 1,3 da BR-101; e em Araquari, no km 79,4 da mesma rodovia. Ainda no Litoral Norte, há um pedágio em Porto Belo, no km 157,4. Na região da Grande Florianópolis, o pedágio está em Palhoça, no km 243 da BR-101.

Confira abaixo a nova tabela tarifária para o trecho da Arteris Litoral Sul:

Automóvel, caminhonete e furgão (Dois eixos) – R$ 3,90

Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão (Dois eixos) – R$ 7,80

Automóvel e caminhonete com semirreboque (Três eixos) – R$ 5,85

Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus (Três eixos) – R$ 11,70

Automóvel e caminhonete com reboque (Quatro eixos) – R$ 7,80

Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque (Quatro eixos) – R$ 15,60

Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque (Cinco eixos) – R$ 19,50

Caminhão com reboque e caminhão-trator com semirreboque (Seis eixos) – R$ 23,40

Motocicletas, motonetas e bicicletas-moto (Dois eixos) – R$ 1,95

Com informações NSC