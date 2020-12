Senar/SC abre inscrições para novas turmas do curso Técnico em Agronegócio no Estado

A rede de formação técnica e-Tec do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Santa Catarina (Senar/SC), órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc), abriu inscrições para sete novas turmas do curso Técnico em Agronegócio no Estado. São 210 vagas para os municípios de Rio do Sul, São Miguel do Oeste, São José, Campo Alegre, Braço do Norte, Lages e Campos Novos.

De acordo com a coordenadora do curso do Senar/SC, Katia Zanela, a capacitação tem duração de dois anos, 1.230 horas na modalidade a distância, com 80% online e 20% presencial. “O aluno aprende a fazer a gestão e a comercialização dos produtos agropecuários brasileiros. O curso é ofertado em parceria com os Sindicatos Rurais dos municípios e em Santa Catarina já formou mais de 550 técnicos em agronegócio em todo o Estado desde 2015”, sublinha Kátia.

O superintendente do Senar/SC, Gilmar Zanluchi, destaca que o curso qualifica produtores rurais para atuarem na administração das propriedades. “São dois anos de aprendizagem sobre economia rural, marketing, gestão, empreendedorismo, finanças e responsabilidade social e ambiental no agronegócio. É uma oportunidade para o produtor rural buscar qualificação e melhorar produtividade e renda”, ressalta.

Para o presidente do Sistema Faesc/Senar-SC, José Zeferino Pedrozo, a formação profissional rural fortalece os produtores e aumenta a competitividade no campo. “Há alguns anos tomamos a iniciativa de trazer esse curso para Santa Catarina, em 12 polos espalhados estrategicamente em diversas regiões do Estado, para possibilitar maior qualificação e aperfeiçoamento dos nossos produtores e trabalhadores rurais. Essa capacitação está fazendo a diferença na vida das famílias e transformando as propriedades”, grifa.

INSCRIÇÕES

As inscrições para o processo seletivo abriram nesta semana (9/12) e seguem até 27 de janeiro de 2021, exclusivamente pela internet (http://www.senar.org.br/etec/), onde também consta o edital completo. Para inscrever-se o candidato precisa ter concluído o ensino médio e, prioritariamente, atuar no meio rural.

A lista dos candidatos selecionados para a etapa de classificação será publicada no site do Senar/SC no dia 8/02/2021. Os candidatos aprovados deverão matricular-se entre 13/03 e 22/03, nas secretarias dos respectivos polos de apoio presencial no Estado.

Fonte: MB Comunicação Empresarial/Organizacional