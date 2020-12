Bife à milanesa: Veja as melhores receitas para experimentar

Com a correria do dia a dia, tirar um tempo para preparar refeições deliciosas não é tarefa fácil, não é mesmo? Mas aqui vai uma dica incrível que vai te ajudar: as receitas à milanesa são rápidas, fáceis e, se feitas corretamente, são extremamente gostosas! Crocante por fora e macio por dentro, o bife à milanesa é uma ótima pedida para o seu almoço ou para o jantar. Aprenda a fazer o bife à milanesa perfeito com nossas receitas e saiba como surpreender com preparos simples. Veja:

Receitas de bife à milanesa fáceis para saborear no dia a dia

Bife à milanesa com molho

Tempo: 40min

Rendimento: 6

Dificuldade: fácil

Ingredientes

6 bifes de filé-mignon

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 xícara (chá) de farinha de trigo

2 ovos batidos

1 xícara (chá) de farinha de rosca

Óleo para fritar

Molho:

1/2 xícara (chá) de azeite

3 colheres (sopa) de vinagre

1 colher (sopa) de tempero chimichurri

4 colheres (sopa) de creme de leite

Sal a gosto

Modo de preparo

Para o molho, misture todos os ingredientes e reserve. Tempere o filé mignon com sal e pimenta, passe pela farinha de trigo, pelos ovos batidos e depois empane na farinha de rosca. Frite em óleo quente, aos poucos, até dourar. Escorra em papel absorvente e sirva com o molho.

Bifé à milanesa com queijo

Tempo: 25min

Rendimento: 4

Dificuldade: fácil

Ingredientes

3 dentes de alho amassados

Sal, pimenta-do-reino e orégano a gosto

8 bifes de filé-mignon

1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

3 ovos batidos

1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de rosca

200g de queijo muçarela fatiado

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o alho amassado com sal e pimenta e tempere os filés. Passe os bifes pela farinha de trigo. Tire o excesso com as mãos, passe no ovo e em seguida na farinha de rosca. Frite os bifes em óleo quente até ficar dourado. Escorra e seque em papel absorvente. Coloque em um refratário e cubra com uma porção de muçarela e polvilhe com orégano. Asse em forno médio, preaquecido, por 5 minutos. Sirva com arroz branco e salada verde.

Bife à milanesa com creme de alho

Tempo: 30min (+10min de descanso)

Rendimento: 4 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes

500g de bifes de alcatra

3 dentes de alho amassados

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

3 ovos batidos

1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de rosca

Óleo para fritar

Creme de alho

1/2 xícara (chá) de leite

1/2 colher (sopa) de alho amassado

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1/2 colher (sopa) de vinagre branco

1/2 colher (sopa) de orégano

1 e 1/2 xícara (chá) de óleo (aproximadamente)

Modo de preparo

Bata levemente os bifes e tempere com o alho amassado, sal e pimenta. Reserve por 10 minutos. Corte as bordas dando um formato arredondado e passe os bifes pela farinha de trigo. Retire o excesso com as mãos e passe nos ovos e na farinha de rosca. Frite os bifes em óleo quente até ficarem dourados. Retire, escorra e reserve sobre papel-toalha.

Para o creme de alho, coloque no liquidificador o leite, o alho, sal, pimenta, o vinagre branco, o orégano e bata por 2 minutos. Prove o tempero e acerte se necessário. Ligue novamente e, aos poucos, na velocidade baixa, adicione o óleo. Bata até que o creme fique com a consistência de maionese. Desligue, coloque em uma molheira e sirva com os bifes reservados. Se desejar, sirva também com batatas fritas e vinagrete.

Bife à milanesa de forno

Tempo: 50min

Rendimento: 6 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes

6 bifes de alcatra

1 dente de alho amassado

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 ovo

1 xícara (chá) de farinha de rosca

Margarina para untar

Salsa para polvilhar

Modo de preparo

Com um martelo de carne, bata os bifes e tempere com o alho, sal e pimenta. Passe os bifes no ovo ligeiramente batido e depois na farinha de rosca. Disponha em uma fôrma untada com margarina e leve ao forno médio, preaquecido por 15 minutos. Vire os bifes e asse por mais 15 minutos para dourar por igual, Polvilhe com salsa e se desejar, sirva acompanhado de repolho roxo.

Bife à milanesa recheado

Tempo: 40min

Rendimento: 4 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes

4 bifes de alcatra ou patinho

1 dente de alho picado

Sal e pimenta-do-reino a gosto

4 fatias de presunto

4 fatias de queijo muçarela

1 xícara (chá) de farinha de trigo

2 ovos

1 xícara (chá) de farinha de rosca

Óleo para fritar

Modo de preparo

Tempere os bifes com o alho, sal e pimenta. Com um martelo de carne, bata os bifes até ficarem mais finos e grandes. Sobre cada bife, coloque uma fatia de presunto e uma de queijo. Dobre os bifes ao meio e prenda com palitos. Passe pela farinha de trigo e pelos ovos batidos. Empane na farinha de rosca e frite em óleo quente até dourar. Escorra em papel-toalha, transfira para uma travessa e sirva em seguida. Se desejar, sirva acompanhado com arroz branco.

Bife à milanesa com creme de milho

Tempo: 40min

Rendimento: 6 porções

Dificuldade: fácil

Ingredientes

6 bifes de alcatra

2 dentes de alho picados

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 xícara (chá) de farinha de trigo

2 ovos batidos

1 xícara (chá) de farinha de rosca

Óleo para fritar

Creme de milho

2 latas de milho escorrido

1 xícara (chá) de leite

1 colher (sopa) de maisena

2 colheres (sopa) de manteiga

Sal a gosto

Modo de preparo

Para o creme de milho, coloque no liquidificador 1 lata de milho, o leite, a maisena, bata por 1 minuto e reserve. Aqueça uma panela em fogo médio com a manteiga e refogue a outra lata de milho por 2 minutos. Despeje a mistura do liquidificador, tempere com sal e cozinhe até engrossar. Desligue e reserve. Tempere os bifes com o alho, sal e pimenta. Passe pela farinha de trigo, pelos ovos batidos e empane na farinha de rosca. Frite, aos poucos, em óleo quente até dourar por igual. Escorra em papel-toalha, sirva acompanhado do creme de milho e folhas de alface.

