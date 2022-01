O trânsito já foi liberado e flui normalmente em ambos os lados.

Uma queda de barreira foi registrada na manhã deste domingo (30), por volta das 9 horas e deixou o trânsito em meia pista na rodovia SC-390, na Serra do Rio do Rastro. A Polícia Militar (PMRv) foi acionada e atendeu a ocorrência no local e auxiliou os motoristas que passaram pelo local.

O trabalho de desobstrução da barreira já foi iniciado pela SIE. O trânsito já foi liberado e flui normalmente em ambos os lados.