Escolinha de Arte da FCC retoma publicação semanal de atividades virtuais

Para garantir o bem-estar e saúde dos alunos, professores e famílias, a equipe da Escolinha de Arte da Fundação Catarinense de Cultura (FCC) prorrogou a suspensão das atividades educativas presenciais.Enquanto durar a gravidade do contexto pandêmico, a Escolinha continuará com atividades virtuais para crianças de 5 a 12 anos, como ocorreu no ano passado.

Clique no link abaixo para fazer o download da primeira atividade de 2021:

>> Escolinha de Arte #EMCASA – Tema 1

Em 2021, as atividades serão apresentadas dentro de um tema definido, desenvolvido em uma sequência de quatro aulas e integrando as linguagens artísticas. A primeira temática será Arte e Natureza, partindo do trabalho do artista Hélio Melo. “As atividades serão apresentadas de forma integrada, explorando, assim, as relações entre diferentes linguagens e práticas artísticas, resultando em um aprendizado mais significativo no qual as ações e o fazer não se separam do pensar e do refletir sobre cada tema proposto”, explica a administradora da Escolinha de Arte, Alessandra Zapelini.

Quando houver mais tranquilidade e segurança em relação à pandemia, será definida a data de retomada das atividades presenciais.

Por Assessoria de Comunicação Fundação Catarinense de Cultura