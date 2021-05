Vacinação contra a Covid-19 é autorizada até o oitavo grupo prioritário de profissionais da Educação

O Governo do Estado autorizou os municípios de Santa Catarina a vacinarem até o oitavo grupo prioritário de profissionais da Educação contra a Covid-19, conforme a disponibilidade do imunizante. Essa possibilidade consta em Nota Técnica publicada nesta quarta-feira, 26, pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE/SC).

A decisão de autorizar os municípios a avançarem na vacinação dos grupos prioritários ocorreu depois que o Estado recebeu mais de 208 mil doses dos laboratórios AstraZeneca e Pfizer entre terça e quarta-feira. Serão 133 mil doses da vacina destinadas aos municípios para imunização destes grupos, de acordo com a nota da DIVE.



A vacinação dos profissionais da Educação contra o novo coronavírus teve início na última quarta-feira, após anúncio do governador Carlos Moisés de antecipar a imunização desta categoria. A aplicação das doses segue a ordem de prioridade estabelecida no Plano de Vacinação elaborado pela Secretaria de Estado da Educação (SED) e pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).



A medida autoriza os municípios a incluir os profissionais da educação que integram os oito grupos prioritários no cronograma de vacinação. O avanço da aplicação das doses entre os grupos prioritários depende da disponibilidade de doses da vacina contra a Covid-19 e do planejamento elaborado em cada município.

Confira quais grupos prioritários podem ser chamados a partir de hoje:

Grupo 1: Professores e auxiliares que atuam nas instituições de Educação Especial (Centro de Atendimento Educacional Especializado – CAESP);

Grupo 2: Professores, 2º professores e auxiliares e afins que atuam em sala de aula das creches com crianças de 0 a 3 anos de idade;

Grupo 3: Professores, 2º professores e auxiliares e afins em sala de aula da pré-escola, com crianças de 4 a 6 anos de idade;

Grupo 4: Profissionais que atuam na equipe técnica, administrativa e pedagógica e que atuam na execução do PlanConEdu na recepção de estudantes e comunidade em geral;

Grupo 5: Profissionais que atuam nas atividades de limpeza, alimentação, serviços gerais e similares;

Grupo 6: Professores, 2º professores e auxiliares e afins do ensino fundamental anos iniciais (ciclo de alfabetização 1° ao 3° anos);

Grupo 7: Professores, 2º professores e auxiliares e afins que atuam em sala de aula do ensino fundamental anos iniciais (4° e 5° anos);

Grupo 8: Professores, 2º professores e auxiliares e afins que atuam em sala de aula do ensino fundamental anos finais;

Documentação necessária para vacinação

– Documento com foto

– CPF ou Cartão do SUS

– Contracheque

– Documento comprobatório da área de atuação emitido pelo Gestor da instituição (deve ser solicitado à instituição em que o profissional trabalha).

Por Fabrício Escandiuzzi

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Saúde – SES