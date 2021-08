Udesc Lages retomará aulas presenciais de forma gradual a partir de 27 de setembro

A Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV), da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) em Lages, retomará as aulas de forma presencial, gradativamente, a partir de 27 de setembro, data de início do próximo semestre letivo.

A comunicação interna que informa o retorno gradativo foi expedida nesta segunda-feira, 16, pela Direção Geral e pela Direção de Ensino de Graduação. “Conforme previsto no PlanCon, o retorno das aulas presenciais será gradual e irá priorizar, inicialmente, as atividades essencialmente práticas”, indica o documento.

As estratégias de retorno foram discutidas pelos Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs) dos cursos, juntamente com professores e coordenadores, e após foram apresentadas à Unidade de Gestão Operacional (UGO), formada pela Direção, chefes de departamento, coordenadores de cursos de pós-graduação, representantes discentes de graduação e pós-graduação e representantes da Comissão Setorial de Controle da Covid-19.

Todas as propostas de retorno presencial de aulas práticas das disciplinas, em cada um dos cursos, estão em consonância com o Plano de Contingência para Retorno Presencial das Atividades (PlanCon) da Udesc Lages. As estratégias adotadas em cada disciplina são compatíveis com as regras de distanciamento social e demais normas de combate à Covid-19, bem como respeitam as características de cada disciplina.

“Entre as estratégias adotadas, podemos destacar a subdivisão de turmas, o remanejamento de salas (para ambientes maiores ou auditórios), a oferta de algumas práticas em ambiente aberto (campo, pomares, lavouras, setores de produção animal, entre outros)”, afirmam o diretor-geral, Clóvis Eliseu Gewehr, e o diretor de Ensino, André Thaler Neto, ao assinar o documento.

PlanCon prevê quatro etapas de retorno

O PlanCon da Udesc Lages prevê quatro etapas de retorno presencial, considerando que, para o início das atividades, devem ser atingidos os critérios epidemiológicos propostos nas páginas 37 a 39 do documento. Conforme as condições sanitárias e epidemiológicas, poderá haver adequações nas situações apresentadas, inclusive com a inclusão de novas disciplinas e fases no retorno gradual.

O NDE de cada curso será o responsável por determinar o avanço das turmas/disciplinas, não havendo previsão de data, sendo que os indicadores epidemiológicos é que determinarão tal situação. Assim, fica condicionado que, a partir do segundo semestre de 2021, poderá ocorrer o chamamento de novas turmas a qualquer momento. Para os estudantes que ainda não se sentirem seguros para o retorno, serão disponibilizados materiais alternativos às atividades práticas presenciais.

Acesse aqui, a relação de disciplinas dos cursos de graduação com previsão de retorno presencial para o segundo semestre letivo de 2021.

Por Assessoria de Comunicação da Udesc Lages