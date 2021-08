Site da Udesc oferece mais acessibilidade com leitura em Libras

A partir desta quarta-feira, 25, o site da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), assim como os portais dos 12 centros de ensino da instituição, ganharam mais acessibilidade, ao permitir a leitura do conteúdo na Linguagem Brasileira de Sinais (Libras), o que favorece a inclusão de públicos com deficiência.

Implantada pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação da Udesc (Setic), a leitura em Libras foi possível pela ferramenta VLibras, criada pelo governo federal e oferecida gratuitamente a órgãos e entidades. O dispositivo de código aberto traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) em português para Libras.

Para ativar a leitura em Libras, basta acessar qualquer site da Udesc e clicar na figura da ‘mãozinha’ que aparecerá próximo ao cabeçalho superior das páginas. Com isso, aparecerá uma janela à direita da tela, com um avatar que fará a leitura em Libras do conteúdo selecionado pelo usuário.

Segundo o secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação da Udesc, Marcos Linhares, o site da universidade fica ainda mais inclusivo com a ativação do VLibras. “É um recurso gratuito e que proporciona mais acessibilidade aos públicos com necessidades especiais, a qual é uma grande preocupação na universidade.”

Sobre o VLibras

O VLibras é o resultado de uma parceria entre o Ministério da Economia (ME), por meio da Secretaria de Governo Digital (SGD), e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), através do Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital (Lavid).

De acordo com o site oficial do VLibras, são realizadas pela ferramenta mais de cem mil traduções todos os dias, além de 70 mil frases treinadas por inteligência artificial.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Udesc