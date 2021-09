Governo de SC realiza Reuni Challenge, maior evento de empreendedorismo universitário do estado

Com o objetivo de estimular a cultura empreendedora dentro das instituições de ensino superior no Estado, o Governo de Santa Catarina e o Orion Parque Tecnológico, de Lages, realizam o Reuni Challenge SC. A maratona de um final de semana, promovida pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, contará com a metodologia desenvolvida pelo Orion, o primeiro Centro da Rede Catarinense de Centros de Inovação, que também é o operador do evento. Também fazem parte da realização a Rede Catarinense dos Centros de Inovação, Prefeitura de Lages, Fapesc e NSC, que conta com apoio do Sistema ACAFE.

“Conectar a realidade acadêmica com a vida prática e o mercado de trabalho. Este é o objetivo do Reuni, que tem a missão de estimular a cultura do pensamento empreendedor dentro das universidades e ser a ponte com o mercado externo. Impulsionar novas oportunidades e provocar ideias de novos negócios entre os universitários”, destacou o Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Luciano Buligon.

A ideia é conectar demandas reais da sociedade com o conhecimento universitário, mentores com experiência de mercado e com o ecossistema de inovação do Governo do Estado, para o desenvolvimento de projetos inovadores. O evento ocorre durante os dias 10 e 12 de setembro de 2021. O empreendedorismo universitário é fundamental para o desenvolvimento socioeconômico do estado, e fomentar a conexão da universidade com o mercado catarinense e fomentar o protagonismo universitário são maneiras de atingir este objetivo.

A equipe vencedora da competição, que será 100% on-line, receberá uma premiação em dinheiro (R$ 10.000,00) e levará para a sua universidade o prêmio de “A Universidade mais Empreendedora do Estado de Santa Catarina“.

Todos os detalhes do evento no site: https://www.projetoreuni.com.br

Desafios do empreendedorismo universitário

Segundo dados da Endeavor, nos EUA, apenas o Massachusetts Institute of Technology (MIT), com seus egressos, conta com 30 mil empresas abertas no mercado, em dados de 2014. Elas empregam 4,6 milhões de pessoas e produzem receitas anuais maiores que o PIB do Brasil. O empreendedorismo universitário é fundamental para o desenvolvimento territorial.

A ação mais comum é disponibilizar disciplinas de inspiração empreendedora, mas será que isso é suficiente? Os resultados dizem: Não!

Quase 60% dos estudantes entrevistados em 2014, de acordo com dados da Endeavor, pretendiam ser empreendedores no futuro – lembrando que, em boa parte, eles eram alunos de professores ligados ao tema (48,7% do total). E quase 30% dos alunos não empreendedores afirmam que o principal motivo para não empreender é nunca ter pensado profundamente no assunto.

Já pensou em ser um mentor do Reuni Challenge?

Não existem pré-requisitos ou exigências, somente disponibilidade de tempo para participar on-line e muita disposição. Buscam-se pessoas que possam ajudar os participantes nas salas online durante o evento. As Equipes são formadas por universitários com backgrounds muito diferentes. Às vezes, enquanto tentam solucionar o desafio, elas acabam perdendo a direção e a confiança em suas ideias. A sua função é ser a luz no fim do túnel! Você é a pessoa com domínio de campo e experiência suficiente para dar conselhos que realmente funcionam.

Inscreva-se já como um mentor: https://plid.in/SejaMentorReuni

Mais informações podem ser consultadas no Manual do Mentor: https://docs.google.com/document/d/1o4RTEOgVUKSH4cK6cEDjNsI_6Z8Yuwpn/edit

Por Mônica Foltran

Assessoria de Comunicação Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDE