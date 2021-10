Educação informa datas de matrícula e rematrícula na rede estadual em 2022

Já está aberto o sistema para recadastro dos estudantes da rede estadual para o ano letivo de 2022. Até a próxima sexta-feira, 8, os pais e responsáveis devem atualizar as informações dos alunos na plataforma Estudante On-line. Após a confirmação dos dados, os estudantes serão rematriculados automaticamente em suas escolas de origem entre os dias 18 e 22 de outubro.

Para os novos estudantes da rede estadual e para quem deseja ingressar em outra unidade escolar, o período de matrícula será de 1 a 3 de dezembro. Pelo site da matrícula, o aluno ou familiar fará a solicitação e será cadastrado no sistema da SED por ordem de acesso. É necessário que o estudante já possua o cadastro gov.br, que pode ser realizado antes do momento da matrícula.

No caso das unidades escolares em que a quantidade de pedidos de matrícula é maior que o número de vagas disponíveis, os estudantes serão selecionados por sorteio. Para concorrer às vagas, os estudantes devem realizar sua pré-matrícula neste site entre os dias 17 e 19 de novembro. As regras para o sorteio e a lista de unidades que se aplicam ao modelo de ingresso na escola também serão divulgadas nas próximas semanas.

“Se 2021 foi um ano muito importante para a educação catarinense, com desafios e uma retomada muito exitosa, 2022 será ainda melhor. Estamos nos preparando para receber 100% dos nossos alunos de forma presencial com muitos investimentos em tecnologia e infraestrutura. Também estamos valorizando e qualificando nossos professores, com aumento remuneratório e formações para implantação do Novo Ensino Médio em todas as escolas da rede”, afirmou o secretário de Estado da Educação, Luiz Fernando Vampiro.

Mais informações sobre os horários de abertura dos sistemas e a documentação necessária para a matrícula serão anunciadas nas próximas semanas. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato diretamente com as Coordenadorias Regionais de Educação.

Passo a passo para o recadastro

Ao acessar a plataforma Estudante On-line, o aluno ou familiar deve fazer login com o número de matrícula e data de nascimento. Ao entrar na aba recadastro, o usuário deverá fazer a conferência dos dados, atualizar o que for necessário e clicar em confirmar.

Entre os dados listados para conferência e atualização estão a identificação dos estudantes e responsáveis, endereço, documentos do aluno, informações complementares e indicadores de saúde (que só devem ser preenchidos caso haja documentação comprobatória). É importante reforçar que os dados primários não podem ser alterados através do sistema, mas é possível solicitar alterações juntamente à unidade escolar.

Para os estudantes que não possuem computadores ou qualquer meio de acesso à internet, é possível realizar o procedimento em qualquer uma das escolas estaduais de Santa Catarina.

Matrícula exige cadastro no site gov.br

Ao acesar o site gov.br, é necessário clicar no botão Entrar (canto superior direito) e em Cadastrar. Depois, o estudante ou familiar deve preencher dados pessoais, marcar a opção “não sou um robô” e aceitar os Termos de Usuário e Política de Privacidade.

Após esta etapa, o sistema faz algumas perguntas para confirmar os dados do usuário e, na página seguinte, oferece duas opções para envio do código da conta: e-mail ou SMS. O código recebido deve ser informado e depois o usuário deve clicar em Validar o Cadastro. Ao final, o estudante precisa ainda criar uma senha antes de o cadastro ser concluído.

A inscrição no sistema gov.br deve ser realizada por cada aluno ou familiar com antecedência, antes da abertura do período de matrículas.

Calendário escolar para 2022

A SED realizou nesta segunda-feira, 1º de outubro, uma reunião com representantes da União dos Dirigentes Municipais de Educação de Santa Catarina (Undime/SC), Federação Catarinense de Municípios (Fecam) e Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina (Sinepe). O encontro foi marcado para que as entidades avancem na definição do calendário escolar para o ano letivo de 2022.

Embora cada rede de ensino tenha autonomia para estabelecer seu calendário, o objetivo da reunião é o alinhamento de datas, considerando o transporte escolar e outras ações que envolvem todas as redes. Nesta quinta-feira, 5, acontecerá um novo encontro organizado pela secretaria, que desta vez envolverá representantes das associações de municípios.

