AUMENTO DE IMPOSTO DAS PROPRIEDADES RURAIS; ALERTA

Deputado coloca em pauta o projeto de lei que define que o cálculo para cobrança do ITR deverá seguir preço de mercado; Medida pode aumentar imposto sobre propriedades rurais.

Atualmente, essas funções são exercidas pelo contribuinte de forma auto declaratória, como acontece com a declaração de imposto de renda. Mas esse cenário pode mudar, já que está em tramitação na Câmara dos Deputados um projeto de lei que deve aumentar o valor do Imposto Territorial Rural (ITR) no ano que vem. Entenda o caso!

Projeto de Lei 454/19, atualmente está nas mãos do Relator – Dep. Alceu Moreira (MDB-RS) – e cria diretrizes para determinar o Valor da Terra Nua (VTN) para cobrança do Imposto Territorial Rural (ITR). O texto determina que o preço de mercado de imóveis rurais siga uma tabela de preços médios da terra, que seria elaborada, divulgada e atualizada anualmente pela Receita Federal, juntamente com o Incra.

Pela proposta, o VTN deve seguir o preço de mercado de imóveis rurais a partir de tabela com preços médios da terra por município, com atualização anual. A tabela será feita pela Secretaria da Receita Federal, assegurada a participação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) com informações sobre o preço da terra.

O texto, do deputado Valmir Assunção (PT-BA), tramita na Câmara dos Deputados. A tabela será feita com base em preços médios da terra por município, apurados em 1º de janeiro de cada ano.

O VTN é o valor de mercado do imóvel rural, excluídos os valores de construções, instalações e benfeitorias, plantações, pastagens e florestas plantadas. Atualmente, a Lei do Imposto Territorial Rural (ITR, Lei 9.393/96) define que os preços dos imóveis rurais observem levantamento municipal.

Para Assunção, a lei atual não tem eficácia pela incapacidade da maior parte das prefeituras em manter esse tipo de serviço técnico. Muitos proprietários de terra aproveitam a “subjetividade da situação atual para subavaliar as suas terras”, segundo o deputado.

