Governo do Estado investe R$ 33,7 milhões para a educação especial na Grande Florianópolis e Serra Catarinense

O Governo do Estado continua realizando investimentos históricos para melhorar a estrutura da educação especial em Santa Catarina. Nesta terça-feira, 5, o governador Carlos Moisés formalizou a destinação de R$ 31,1 milhões para instituições da Grande Florianópolis e outros R$ 2,57 milhões para entidades da Serra Catarinense. O ato foi realizado no Teatro Pedro Ivo, em Florianópolis. Os recursos serão aplicados na execução de projetos para ampliar e melhorar a qualidade do atendimento a três mil pessoas com deficiência.

​”Estamos trabalhando para que seja mais leve a luta diária das pessoas com deficiência, das suas famílias e dos profissionais das instituições que as atendem. Não é um caminho simples, é um caminho de muito esforço, muito trabalho. Quando encontramos um ambiente assim, com esses olhares e esses sorrisos, nossa motivação se renova. Quem faz o bem sempre encontra resistência, por isso precisamos estar unidos”, enfatiza o governador Carlos Moisés.

Os recursos são provenientes da Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE). De acordo com a presidente, Janice Krasniak, são investimentos que farão a diferença na vida de aproximadamente 25 mil educandos com deficiência em todo o estado. “Hoje podemos dizer que são mais de R$ 200 milhões investidos na infraestrutura de educação especial. Todas as pessoas serão atendidas com qualidade. Há obras que antes não eram possíveis, instituições que estão tendo duas sedes reconstruídas, ampliadas, equipadas, com acessibilidade e tecnologia. Nunca houve algo assim em Santa Catarina”, afirma.

No total, os valores vão permitir obras de ampliação e melhorias de infraestrutura de 16 Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes), construção de novas sedes para três instituições, aquisição de equipamentos de informática e eletrônicos para 16 entidades, aquisição de 12 veículos e ônibus adaptados, parques e academias acessíveis, implantação de jardins sensoriais, salas de psicomotricidade e de integração sensorial, móveis adaptados para sala de aula, equipamentos de tecnologia assistiva para deficientes visuais e uma usina fotovoltaica

“Lembrados e amados”

Entre as instituições beneficiadas estão a Apae de Florianópolis, que atende mais de 600 educandos com deficiência e é uma das principais parceiras da FCEE. A instituição receberá R$ 5,2 milhões em repasses – recursos que permitirão a conclusão das obras de ampliação da sede da instituição e também a implantação de uma sala de integração sensorial e aquisição de mobiliário acessível para a brinquedoteca.

As instituições beneficiadas estão localizadas em 24 municípios: Águas Mornas, Alfredo Wagner, Angelina, Anitápolis, Antônio Carlos, Biguaçu, Bocaina do Sul, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Campo Belo do Sul, Canelinha, Correia Pinto, Florianópolis, Garopaba, Governador Celso Ramos, Nova Trento, Palhoça, Paulo Lopes, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São João Batista, São José, São José do Cerrito e Tijucas.

​”Muitas vezes passamos despercebidos. Hoje somos lembrados e amados. Temos uma gratidão eterna por isso”, afirmou a presidente da Apae de Antônio Carlos, Ledir Pauli.

Em ato a ser realizado na noite desta terça-feira, em São José, serão repassados mais R$ 6 milhões para dois projetos da prefeitura do muncípio Construção do Centro de Referência de Atendimento ao Autismo e Construção do Novo Centro de Educação Infantil nas dependências do Campus da FCEE.

Os atos da tarde desta terça no Teatro Pedro Ivo tiveram a participação dos deputados estaduais Ismael dos Santos, Luciane Carminatti, Marlene Fengler, Sergio Mota e Vicente Caropreso, os secretários de Estado Luiz Fernando Vampiro (Educação), André Motta Ribeiro (Saúde), Leandro Lima (Administração Prisional e Socioeducativa), o procurador-geral do Estado, Alisson de Bom de Souza, o subchefe da Casa Civil, Juliano Chiodelli, secretário executivo da Comunicação, João Cavallazzi, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, gestores das instituições de educação especial, profissionais e alunos.

Confira os investimentos anunciados nesta terça-feira:

SERRA CATARINENSE

Anitápolis

Aquisição de equipamentos de informática, Aquisição de Mobiliário Acessível e Aquisição de Micro-ônibus para a APAE de Anitápolis.

Valor: R$ 569 mil

Bocaina do Sul

Conclusão da Ampliação da sede da APAE de Bocaina do Sul.

Valor: R$ 250 mil

Bom Jardim da Serra

Adequação da Acessibilidade da APAE, Aquisição de Transporte Adaptado e Aquisição de Equipamentos de Informática para a APAE de Bom Jardim da Serra.

Valor: R$ 367 mil

Bom Retiro

Conclusão da Reforma da sede da APAE, Implementação de Sala Sensorial e Aquisição de Equipamentos de Informática para a APAE de Bom Retiro.

Valor: R$ 279 mil

Campo Belo do Sul

Construção de Academia Inclusiva e Aquisição de Equipamentos Tecnológicos para a APAE de Campo Belo do Sul.

Valor: R$ 150 mil

Correia Pinto

Ampliação das salas de Atendimento, Aquisição de Academia Adaptada e Aquisição de Equipamentos de Informática para a APAE de Correia Pinto.

Valor: R$ 581 mil

São José do Cerrito

Reforma e Ampliação das Salas de Atendimento, Aquisição de Equipamentos de Informática e Implementação de Sala de Psicomotricidade para a APAE de São José do Cerrito.

Valor: R$ 381 mil

Em setembro, o governador assinou convênios para repasses no total de R$ 2,2 milhões para outras instituições da Serra Catarinense. Naquela ocasião, foram beneficiadas entidades de Lages, São Joaquim, Urupema e Otacílio Costa.

Por Renan Medeiros

Assessoria de Imprensa Secretaria Executiva de Comunicação – SECom