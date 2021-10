Prova para o processo seletivo de ACTs da rede estadual é adiada para dezembro

A aplicação da prova do processo seletivo para contratação de professores em caráter temporário (ACT) para 2022 foi adiada para dezembro. A mudança foi necessária em virtude do grande número de inscritos na seleção e de imprevistos que ocorreram ao longo do processo.

Um edital retificado com o cronograma atualizado do processo seletivo, incluindo a nova data de aplicação da prova, deve ser publicado nos próximos dias no site, mídias sociais e demais canais oficiais da Secretaria de Estado da Educação.

Os candidatos que se inscreveram e realizaram o pagamento dentro do prazo estabelecido pelo edital anterior já estarão habilitados a participar do processo seletivo, sem a necessidade de nova inscrição. Já os candidatos que não puderem comparecer na nova data de aplicação da prova, poderão solicitar o ressarcimento integral da taxa de inscrição.

Os candidatos com curso superior e habilitados para as disciplinas, que forem selecionados a partir do processo seletivo, terão a garantia da remuneração mínima de R$ 5 mil para 40 horas semanais, ou valor proporcional conforme a carga horária.

Por Gabriel Duwe de Lima

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Educação – SED