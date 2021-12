Secretaria da Saúde faz orientações para prevenção e proteção durante festas de fim de ano

Com mais de 70% da população catarinense totalmente imunizada com as duas doses ou a dose única, o Estado se prepara para as festas de Natal, Réveillon e férias de verão. Neste mês, a SES divulgou a nota informativa n° 22 que traça recomendações sobre a adoção de protocolos de prevenção contra a Covid-19 durante os eventos, apontando que há mais de dez semanas nenhuma região do Estado vem sendo classificada nos níveis grave ou gravíssimo na Matriz de Avaliação de Risco e é natural que a sociedade busque retomar a rotina normal, mas que é preciso se alertar para a variante Ômicron.

“Nos últimos dias, a Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu um alerta sobre a detecção de uma nova variante de preocupação. A recém-descoberta variante Ômicron levou rapidamente os países a promoverem ações de proteção e prevenção, como o fechamento das fronteiras e o retorno de medidas restritivas, enquanto aguarda por respostas definitivas sobre o real impacto que a Ômicron trará no enfrentamento à pandemia. É, portanto, fundamental adotar medidas gerais de prevenção”, resume a nota, a qual pode ser lida na íntegra aqui.

A Superintendência de Vigilância em Saúde manifesta na nota mais de 10 medidas gerais para prevenção/proteção contra a Covid-19, além de sinalizar o uso correto da máscara. Entre as medidas gerais estão a vacinação contra a Covid-19, o estímulo da dose de reforço, a importância de dar preferência a lugares bem ventilados e sem aglomerações, o distanciamento mínimo de um metro de outras pessoas ou grupo de pessoas, o uso correto da máscara e criar o hábito de ter uma máscara limpa extra, redobrar o cuidado durante viagens, em aeroportos, estações de ônibus, transporte público, postos, etc, higienizar as mãos com frequência e não compartilhar objetos pessoais.

A nota pede, ainda, que se priorize a utilização das máscaras N95, PFF2 ou similares.

O secretário da Saúde, André Motta Ribeiro, destacou que a vacinação nos permitirá um final de ano mais seguro, mas que toda atenção é importante. “Nós também recomendamos aos gestores municipais que os eventos ocorram com acesso de público vacinado ou com testagem negativa para Covid-19, seguindo o protocolo ‘Evento Seguro’. Precisamos estar alertas para que não ocorra aqui o que acontece na Europa. E, para isso, é importante o apoio de todos”, finalizou.

Por Andrey Lehnemann

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Saúde – SES