Padaria e Confeitaria Fonseca a melhor opção em São Joaquim

A Padaria e Confeitaria Fonseca, chegou em São Joaquim para oferecer produtos de qualidade, fresquinhos e saborosos, o empreendimento que tem a direção de Jocenara de Fátima Silva Fonseca de Oliveira e Viviane Fonseca Camargo. A loja que fica no bairro Jardim Minuano, conta com vários produtos de qualidade e deliciosos como tortas, bolos, pães, salgados, bolos decorados, docinhos, sobremesas, salgadinhos.

Oferecerem sempre ótimos produtos e atendimento com presteza e simpatia, para que todos seus clientes fiquem satisfeitos.

O local é uma delícia, os pães e salgados são fresquinhos e os doces maravilhosos.

Do café da manhã, passando pelo almoço, o cafezinho da tarde, não poderia faltar o happy hour, jantar e a reunião descontraída entre amigos. Você sempre poderá contar com o estabelecimento.

E como faltam poucos dias para o Natal e chegou a hora de planejar o tradicional natal ou ano novo, em família, diversão e com as delícias da ceia de Natal você encontra na Padaria Fonseca:

Panetone de Frutas

Chocotone

Chocotone trufado









Reunir a família e amigos é um momento mágico em nossas vidas, mas, se você ainda não pensou no que servir na ceia de Natal ou para Ano novo, a padaria Fonseca pode te ajudar.

Fazem diariamente dezenas de tipos de salgados, bolos, tortas, pães diversos, doces, entre outros quitutes.

Inclusive, investir em encomendas de pratos natalinos ou para a noite de ano novo é uma ótima opção para quem deseja curtir a ceia de Natal em família sem precisar se preocupar em cozinhar.

As tortas e as sobremesas imperdíveis para curtir no Natal.





Horários atendimento: das 7:00 às 19:30 de segunda a sexta. Sábado: das 7:00 as 20:00, domingo fechado.

Os apaixonados pelo bombom de morango vão adorar a torta preparada especialmente com esse ingrediente. Ela é encontrada de vários tamanhos sendo feita com pão de ló de chocolate, recheio de brigadeiro com morango e enfeitada com chocolate ao leite, cerejas e glacê de chocolate.

Aproveite o clima de confraternização e deixe sua encomenda de Fim de Ano na padaria Fonseca, onde você encontra um cardápio completo com assados, bolos, tortas, acompanhamentos e sobremesas especiais.

Portanto, aproveite as dicas e faça sua encomenda de cardápio especial das festas de final do ano na Padaria Fonseca. Mas, fique atento e informe assim que possível o seu pedido, porque neste ano as encomendas para o Natal serão limitadas. São muitas delícias para deixar a sua ceia inesquecível.